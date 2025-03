Et si Kevin Durant avait joué son dernier match avec Phoenix ?

Tout se complique pour les Phoenix Suns. Ils ont pris 148 pions dans la tronche la nuit dernière, pour une très lourde défaite à domicile contre les Houston Rockets. Les voilà à nouveau onzièmes de la Conférence Ouest, et en plus ils perdent du terrain sur la dixième place. Et pour ne rien arranger, Kevin Durant s’est blessé à la cheville.

L’ailier All-Star est retombé sur le pied de Jabari Smith Jr et il s’est fait une entorse. Il n’arrivait pas à mettre de poids sur sa jambe après coup. L’IRM devrait donner plus d’indication mais il n’est pas à exclure que KD ne revienne pas cette saison étant donné qu’il reste seulement 7 matches à jouer aux Suns. Et si c’était le cas, on pourrait même se demander s’il rejouera un jour avec la franchise de l’Arizona.

Les dirigeants garderaient en tête l’idée de remodeler l’équipe pendant l’intersaison. Ils auraient même déjà essayé de transférer Kevin Durant en février dernier. De nombreux insiders annoncent déjà un trade de la superstar cet été, avec même pour cette dernière la possibilité de choisir sa destination.

S’il venait vraiment à partir, son épisode à Phoenix sera finalement encore plus frustrant que son passage à Phoenix. Un second tour de playoffs (en 2023) et beaucoup de désillusions.