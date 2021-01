Andre Drummond : mais qu’a-t-il voulu faire sur cette action ?!

A moins d'être soi-même un joueur professionnel ou un basketteur doué - pas forcément le cas de l'auteur de ces lignes - il est rare que l'on se dise que l'on aurait peut-être pas fait moins bien qu'un joueur NBA sur une séquence de jeu. Andre Drummond nous a brièvement permis d'entretenir ce doux rêve. Le pivot des Cleveland Cavaliers, qui contribue activement au très bon début de saison de la franchise, a offert un moment suspendu hors du temps à celles et ceux qui se trouvaient devant leur écran (pourquoi, d'ailleurs ?) lors de la rencontre de mercredi entre les Cavs et les Memphis Grizzlies.

Dans le 4e quart-temps de la partie remportée par la franchise de l'Ohio, Drummond a voulu prendre les choses en main à la création du jeu. Si quelqu'un a compris ce que voulait faire l'ancien All-Star des Pistons, on veut bien une explication. Il y a de fortes chances pour que lui-même ait laissé son instinct parler et ne soit pas en mesure de décrypter cette action.

Drummond’s New Year’s resolution: Get on #Shaqtin 🤣 pic.twitter.com/W5Cz4WtwiQ

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) January 8, 2021