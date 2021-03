On savait qu'une fois son buy-out validé, Andre Drummond hésiterait probablement entre les offres des Los Angeles Lakers et des New York Knicks. Il semblerait, selon Terry Pluto du Plain Dealer's, que le pivot ait déjà pris sa décision.

Andre Drummond, mis à l'écart par Cleveland jusqu'à la deadline des trades, s'entraîne depuis quelques jours déjà à Los Angeles, avec l'intention d'être sur place pour rapidement s'engager avec les Lakers. Le projet à plus long terme des New York Knicks semblait lui plaire, notamment sur le plan financier à moyen terme, mais les champions en titre ont semble-t-il pris le dessus.

NBA Trade Deadline : tous les moves d'une soirée folle

L'arrivée de l'ancien intérieur des Detroit Pistons serait une bouffée d'air frais pour les Lakers. Drummond ne pourra pas tout faire tout seul, mais sa présence ferait du bien en l'absence de LeBron James et Anthony Davis. Le premier ne reviendra pas avant un mois, alors que rien de concret ne filtre quant à un retour prochain du second.

Tant que rien n'est signé, les autres prétendants que sont les Knicks et, dit-on, les Celtics et les Hornets, ont encore une chance de le faire changer d'avis.