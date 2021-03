NBA Trade Deadline : tous les moves d’une soirée folle

On a vécu une fin de journée un peu folle en NBA à l'approche de la deadline des trades, que l'on vous a fait suivre en live. Voici tous les mouvements qui ont eu lien entre le milieu d'après-midi et le buzzer.

Orlando, le grand ménage

On savait que le Magic était prêt à bouger. Pas que le grand ménage aurait lieu en quelques heures et impliquerait les trois joueurs présents dans la franchise en NBA depuis le plus longtemps.

Nikola Vucevic , le meilleur joueur d'Orlando depuis le départ de Dwight Howard en 2012 (il faisait partie du deal en provenance de Philadelphie) a été envoyé à Chicago contre Wendell Carter Jr , Otto Porter Jr et deux futurs 1st round picks.

Evan Fournier , membre du Magic depuis 2014, a lui pris la direction de Boston, où les Celtics ont pu le récupérer contre deux 2nd round picks. Jeff Teague , présent dans l'opération, a été immédiatement coupé.

Aaron Gordon , drafté en 4e position en 2014, avait demandé à être tradé et il a été exaucé. Le voilà joueur de Denver Nuggets contre Gary Harris , RJ Hampton et un 1st round pick protégé pour 2025.

Un peu plus tôt, Denver avait déjà fait un move en faisant revenir JaVale McGee sur le lieu de ses premières facéties, dans un deal contre Isaiah Hartenstein et un pick.

Evan Fournier transféré aux Boston Celtics !

Les Bulls ont passé une belle journée

Outre l'arrivée de Nikola Vucevic, les Bulls ont fait quelques moves d'ajustement très intéressants.

Dans des opérations réalisées en peu de temps, Chicago a récupéré Troy Brown à Washington et Daniel Theis à Boston

Les Celtics, que l'on attendait plus actifs, héritent eux de Mo Wagner , qui remplace son compatriote Theis

Les Wizards n'ont pas fait frissonner leurs fans en récupérant Daniel Gafford et Chandler Hutchison.

Nikola Vucevic tradé à Chicago, très gros coup des Bulls !

La mariage Miami-Oladipo a finalement eu lieu

Voilà plusieurs mois que tout le monde connaissait l'envie de Victor Oladipo de rejoindre Miami. Restait à savoir si l'envie était réciproque. Pas sûr que "Dipo" ait été la priorité absolue de Pat Riley, qui rêvait de Kyle Lowry, mais c'est au pire un superbe lot de consolation, surtout à ce prix.

Victor Oladipo quitte Houston après 20 petits matches, pour rejoindre le Heat en échange de Kelly Olynyk , Avery Bradley et la possibilité d'un échange de picks lors de la Draft NBA 2021.

Nemanja Bjelica débarque aussi à South Beach, pendant que Moe Harkless et Chris Silva rejoignent Sacramento.

Rajon Rondo de retour à L.A., mais pas aux Lakers...

Rajon Rondo est devenu le premier joueur à remporter un titre NBA avec les Celtics et avec les Lakers depuis que ces derniers sont installés à Los Angeles. Il veut devenir le premier à faire le doublé à L.A. sous deux maillots différents.

Rajon Rondo quitte déjà Atlanta pour occuper le poste de meneur des Los Angeles Clippers. Lou Williams, deux futurs picks et du cash font eux le chemin inverse. Lou-Will, originaire d'Atlanta, rentre à la maison.

Rajon Rondo envoyé aux Clippers, Lou Williams à Atlanta !

Dallas, ça va shooter !

Les Mavs espéraient renforcer un peu leur secteur offensif pour soulager un peu Luka Doncic avant la deadline et à l'approche du sprint final. C'est chose faite.

JJ Redick quitte les Pelicans et débarque au Texas contre James Johnson , Wes Iwundu et un second tout de Draft. Johnson pourrait jouer le rôle de cadre expérimenté de vestiaire à NOLA.

Nicolo Melli , un peu au placard à NOLA, va lui aussi découvrir Dallas.

, un peu au placard à NOLA, va lui aussi découvrir Dallas. Trey Lyles portera également le maillot des Mavs en provenance de San Antonio.

JJ Redick rejoint Luka Doncic aux Dallas Mavericks

Toronto a gardé Lowry mais a quand même bougé

On a attendu toute la journée et tout le début de soirée de connaître la nouvelle destination de Kyle Lowry. Finalement, le meneur va finir la saison et son contrat chez les Raptors. En revanche, Masai Ujiri a quand même fait des ajustements.

Norman Powell , champion 2019 avec Toronto et excellent cette saison, a été tradé à Portland contre Gary Trent Jr et Rodney Hood .

Terrance Davis, prometteur lors de sa saison rookie, est parti à Sacramento en échange d'un 2e tour de Draft.

