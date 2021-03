Rajon Rondo envoyé aux Clippers, Lou Williams à Atlanta !

Rajon Rondo est de retour à Los Angeles avec l'intention de décrocher une nouvelle bague. Quelques mois après son départ des Lakers, où il avait contribué au sacre en octobre dernier, le voilà désormais aux Clippers après un passage express aux Atlanta Hawks.

Hawks are trading Rajon Rondo to the Clippers for Lou Williams, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021