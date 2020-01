Andre Drummond bientôt transféré, Atlanta en pole position

Candidat proclamé aux playoffs mais équipe décevante à l’Est, une fois de plus, Detroit (12 victoires en 35 matches) envisage de chambouler son effectif à l’approche de la deadline du 6 février. La formule actuelle de l’équipe ne fonctionne pas. Et Andre Drummond est le candidat idéal pour un transfert. Ce n’est donc pas une surprise si le pivot All-Star est aujourd’hui au centre des rumeurs et des négociations. Selon Adrian Wojnarowski, les Pistons seraient déjà en discussion avancées avec les Hawks. Même si un deal ne serait pas imminent pour autant.

L’insider phare de la NBA ajoute que l’échange pourrait se concentrer sur un choix de draft 2020 qu’Atlanta a obtenu de Brooklyn. Ainsi que des joueurs pour respecter l’équilibre des salaires.

En tout cas, un transfert du joueur de 26 ans en cours de saison semble de plus en plus probable. Ce dernier avait fait savoir avant même le coup d’envoi de l’exercice qu’il comptait tester la Free Agency (et donc renoncer à sa dernière année de contrat) en juillet 2020. Avec sans doute l’ambition de signer un contrat maximum. Les Pistons n’ont sans doute pas intérêt à lui offrir une telle somme alors que les résultats sont en dent de scie. Surtout avec un Blake Griffin, lui aussi au max, sous contrat jusqu’en 2022. Et avec ses blessures à répétition, Griffin a nettement moins de valeur sur le marché.

Andre Drummond pourrait donc être échangé afin que Detroit ne le perdre pas sans contrepartie. Il tourne à 17,6 points et 15,8 rebonds depuis le coup d’envoi de la saison.