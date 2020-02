Andre Iguodala : « Je n’ai jamais dit que je ne voulais pas jouer pour Memphis »

Les langues se délient. Après avoir été à la retraite pendant 7 mois, tout en étant payé par les Memphis Grizzlies, Andre Iguodala a enfin été libéré suite à son transfert au Miami Heat. Et voilà qu’il se remet soudainement à jouer au basket. Questionné sur cette période passée dans l’ombre à Memphis, où il n’a finalement pas mis les pieds, le vétéran assure que ce n’était pas son idée.

« C’est quelque chose qu’on m’a suggéré, vous voyez ce que je veux dire ? Les Warriors m’ont transféré là-bas et on est venu me voir pour me dire : ‘On sait que cette situation n’est pas idéale pour toi.’ Je n’ai pas dit ça. Je ne suis jamais venu voir quelqu’un pour dire que je n’allais pas me pointer. Mais personne n’allait le révéler… »

C’est intéressant d’avoir l’avis d’Andre Iguodala et on veut bien le croire. Mais c’est facile de dire ça aujourd’hui. Il aurait très bien pu répondre aux dirigeants des Grizzlies qu’il avait l’intention de jouer. Enfin bref, tout le monde en sort gagnant aujourd’hui.