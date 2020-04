En attendant un retour à la normale et un retour dans les gymnases ! Angelo Tsagarakis nous propose un test mental et technique pour apprenti shooteur d’élite.

À mon arrivée au Paris Levallois en 2008, à mes tous débuts professionnels, j'ai découvert un exercice de shoot que je trouve très sympathique, car s'il n'est pas physiquement éprouvant, il demande une réelle qualité technique et une concentration de tous les instants puisque chaque shoot a une véritable importance.

C'est un exercice aux règles très simples auquel seuls les shooteurs avertis peuvent se prêter. À mon humble avis, un joueur qui n'est pas capable de faire régulièrement 7 sur 10 à trois points, peu importe sa position sur le terrain, devrait s'abstenir sous peine de finir particulièrement frustré.

Le jeu est en quatre étapes, mais avant de le commencer il est nécessaire de placer deux plots ou cônes face au cercle. Le premier à un mètre derrière la ligne à trois-points. Le second, un mètre derrière le premier, donc deux mètres derrière la ligne à trois-points.

Étape 1 : On commence face au panier, derrière la ligne à trois-points. On doit shooter 5 tirs qui valent chacun 3 points (un maximum de 15 points sur ce premier spot est donc possible).

Étape 2 : On prend un pas d'un mètre en arrière pour se placer au niveau du premier plot, toujours face au panier. On shoote à nouveau 5 tirs qui cette fois-ci valent 6 points chacun, ce qui nous donne un total possible de 30 points pour l'étape 2 et 45 points depuis le début de l'exercice.

Étape 3 : Cette étape sera pour la plupart d’entre nous la plus compliquée, mais aussi la plus rémunératrice en termes de points. On prend une fois de plus un pas d'un mètre en arrière, encore et toujours face au cercle, ce qui nous place au niveau du second plot qui est donc à deux mètres de la ligne à trois-points. Vous comprendrez qu’on se retrouve bien au delà de la ligne NBA à ce moment-là.

On shoote à nouveau 5 tirs qui cette fois-ci valent 9 points chacun. Tous les matheux sauront que ça donne un total de 45 points possible pour l'étape 3 et 90 points à ce stade du jeu.

Étape 4 : Il nous manque 10 points... Rien de plus normal que d'aller chercher ces 10 petits points... sur la ligne des lancers-francs ! On prend 10 lancers-francs qui valent chacun... 1 point. Dernière étape qui paraît simple mais qui s’avère être piégeuse quand on vient de faire 15 tirs longue, voire très longue distance d’affilé.

Nous voici donc avec ce fameux total de 100 points. Après avoir accumulé au fur et à mesure les points, on fait le bilan...

La rumeur dit que la légende Antoine Rigaudeau (petit cours d’histoire de notre basket français probablement nécessaire pour les plus jeunes d’entre vous) qui était avant mon arrivée, un des présidents du club, a fini le test avec 96 points... Avis aux amateurs !

Cet exercice peut être abordé sous la forme d'un challenge personnel avec l’objectif d'atteindre la barre magique des 100 points ou de s'en rapprocher le plus possible, mais il peut également se faire sous forme de compétition entre shooteurs : celui qui réalise le meilleur score gagne la manche.

À l’époque, mon meilleur score était de 89 points, ce qui dominait les débats au club (dédicace tout de même à Rodney Elliot, Joachim Ekanga et Andrew Albicy pour leurs efforts valeureux... Héhé !).

J'avais raté un shoot à trois-points, un shoot à six points... et deux lancers-francs ! (Ce qui m’aurait valu une paire de claques derrière le crâne, infligée par ma mère pour qui rater un lancer-franc n'est simplement pas permis ! Haha)

Il s’avère que depuis ma première année professionnelle je n’ai pas réessayé ce challenge. Pour dire vrai, il m’était complètement sorti de l’esprit. C’est en collaborant fin février dernier avec Antoine Rigaudeau lors du Orange Ball Camp organisé par le club du Creusot (que je remercie d’ailleurs à nouveau pour son accueil particulièrement chaleureux) que je me suis souvenu de ce fameux exercice. J’ai complètement oublié de lui en parler d’ailleurs, ce que je ne manquerai pas de faire après la publication de cette tribune, et pourquoi pas essayer après cette période de confinement forcé (mais plus que jamais nécessaire) de se remettre à la conquête du graal : battre le record du roi voire même atteindre le score parfait.

Je vous souhaite à tous une santé de fer et je vous encourage à rester patients, mais surtout actifs mentalement et physiquement. Ce confinement nous offre une opportunité de faire les choses qu’on ne prenait jamais le temps de commencer ou terminer.

Prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous sont chers et je vous dis à très bientôt sur BasketSession ou ailleurs.

