Danny Green a-t-il balancé le futur contrat d’Anthony Davis sur Instagram ?

Les franchises NBA sont sacrément actives sur le marché depuis l’ouverture de la Free Agency vendredi soir. Un premier weekend assez fou avec plus d’une grosse cinquantaine de signatures. On aurait tendance à l’oublier avec ce rythme infernal mais le plus gros poisson disponible… n’a toujours pas signé son contrat. Il s’agit d’Anthony Davis.

Alors, évidemment, aucun suspense. Sa prochaine destination est connue de tous : il va tout simplement prolonger avec les Los Angeles Lakers. Mais on ne sait pas encore pour quel montant. Ni quand exactement. Sauf que visiblement, c’est peut-être déjà fait. C’est ce que laisse penser ce post de Danny Green. Qui félicite AD… pour son nouveau salaire on suppose.

Danny Green posts this on his IG story and then deletes it. 🤔 (h/t @hmfaigen) pic.twitter.com/MmtRefRiDw — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 22, 2020

L’ancien arrière des Lakers – envoyé au Thunder puis aux Sixers la semaine dernière – a très vite retiré son post des réseaux sociaux. Peut-être parce que quelqu’un lui a fait remarquer qu’il s’agissait d’une gaffe. Ce ne serait pas la première fois. Au début du mois, le vétéran s’était fait reprendre après avoir annoncé que LeBron James ne jouerait pas au début de la saison prochaine.

Al Horford envoyé au Thunder, les Sixers récupèrent Danny Green !

Anthony Davis est éligible à un deal sur cinq ans et 189 millions de dollars mais il peut très bien décider de signer un contrat plus court pour tester à nouveau le marché dans un, deux ou trois ans.