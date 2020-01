La lourde chute d'Anthony Davis la nuit dernière contre les New York Knicks a suscité quelques inquiétudes aux fans des Los Angeles Lakers pendant quelques minutes. Rapidement, les examens passés par l'intérieur All-Star ont été rassurants. On se demandait désormais si l'ancienne star des New Orleans Pelicans allait participer aux deux déplacements consécutifs des Angelenos. Selon Shams Charania de The Athletic, l'IRM n'a rien décelé de problématique et Anthony Davis a prévu de s'envoler avec les Lakers pour affronter les Mavs et le Thunder. Il est pour le moment en day to day et Frank Vogel décidera, en accord avec le staff médical, s'il convient de le lancer face à la bande à Luka Doncic dans 48 heures et face à l'une des équipes en forme du moment à l'Ouest ensuite.

Cette saison, Anthony Davis tourne à 27.1 points, 9.4 rebonds et 2.6 contres de moyenne. Les Lakers occupent la tête de la Conférence Ouest assez confortablement après leur large succès de la nuit dernière au Staples Center.

Les stats d'Anthony Davis en 2019-2020