Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Cavs : 115-113

Blazers @ Raptors : 101-99

Thunder @ Nets : 111-103

Wolves @ Grizzlies : 112-119

Kings @ Suns : 114-103

Knicks @ Lakers : 87-117

---

- On commence ce retour sur la nuit en NBA avec un énorme cocorico. Sekou Doumbouya, dont les trois premières titularisations en NBA avaient été marquées par de bonnes prestations et des duels défensifs formateurs, est sorti de l'anonymat auprès du plus grand nombre. Pas pour ses 15 points (6/9), 2 rebonds et 3 interceptions lors de la victoire face aux Cleveland Cavaliers, mais pour... ça !

Ce dunk de Sekou Doumbouya qui a envoyé Tristan Thompson sur la planète Mars se déguste sous un autre angle et au ralenti.

This Sekou dunk is everything. See the rookie when we're back at @LCArena_Detroit. Home games coming up Thursday, Saturday and Monday: https://t.co/qlVk87EYDW pic.twitter.com/6iFHAVdAVR — Detroit Pistons (@DetroitPistons) January 8, 2020

Alors que des rumeurs l'annoncent sur le départ avant la deadline, Andre Drummond a fait un match de costaud (23 points, 20 rebonds). Derrick Rose a lui inscrit un panier décisif à 27 secondes de la fin. On ne veut pas dire, mais les Pistons sont quand même plus cool à voir jouer depuis que Sekou Doumbouya est titulaire...

- Carmelo Anthony sait toujours être clutch. C'est lui qui a inscrit le game winner pour les Blazers sur le parquet des Raptors à 3 secondes de la fin, sur un panier estampillé "Melo" en tête de raquette. Avec 28 points à 11/17, Anthony avait déjà été précieux pour Portland, au côté du très actif Hassan Whiteside (14 points, 16 rebonds et 7 contres).

CARMELO ANTHONY. GAME WINNER! pic.twitter.com/STOu2UXagz — Portland Trail Blazers (@trailblazers) January 8, 2020

Les fans des Raptors commencent sans doute à trouver le temps un peu long sans Pascal Siakam, Fred VanVleet et Marc Gasol.

- Après un petit coup d'arrêt consécutif à cinq victoires de rang, le Thunder a repris sa marche en avant à Brooklyn. OKC a enfoncé un peu plus des Nets au moral en berne, dans une partie qui s'est décidée en prolongation. Chris Paul a été le grand bonhomme du match, ou plutôt de la fin de match. "CP3" a inscrit 20 de ses 28 points entre le début du 4e quart-temps et la fin de l'overtime. Le meneur du Thunder a tué "BK" à coups de shoots à mi-distance.

- En plus d'être séduisants, les Memphis Grizzlies sont compétitifs. Les voilà tout près 8e place de la Conférence Ouest après leur victoire à domicile contre Minnesota. Menés de 8 points à 7 minutes de la fin, les Grizzlies ont misé sur le trio JJJ-Morant-Brooks. Jaren Jackson Jr a inscrit 11 points et le tandem Ja Morant-Dillon Brooks 10, le tout à 13/20, pour effacer le retard et l'emporter au finish.

- La faute la plus sale du début de saison est pour Bobby Portis, qui a involontairement rejoué la scène de son agression de Nikola Mirotic à Chicago avec le malheureux Kentavious Caldwel-Pope, pas loin d'être décapité sur ce coup. L'intérieur des Knicks a été immédiatement renvoyé au vestiaire.

Bobby Portis out here trying to K.O. people 👀 pic.twitter.com/Ma6TRsrUZK — ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) January 8, 2020

Ça n'a évidemment pas aidé les Knicks à éviter de se prendre une rouste au Staples Center. Même avec Anthony Davis un peu à la masse (5 points à 2/8 en 28 minutes) et obligé de sortir après s'être explosé le bas du dos sur une mauvaise réception, les Lakers se sont promenés. LeBron James a fini avec 31 points et le banc californien a cartonné avec 52 points au compteur.

Avec Elfrid Payton revenu après avoir manqué le match précédent en raisons de problèmes personnels, Frank Ntilikina a retrouvé le banc. Le Français a joué 14 minutes lors de cette débâcle pour 7 points et 2 passes.