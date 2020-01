Tout peut aller extrêmement vite en NBA et Sekou Doumbouya en fait la très belle expérience depuis une petite semaine. Le rookie français, qui n'avait droit qu'à des miettes et à la G-League depuis le training camp, s'est retrouvé sur le devant de la scène à Detroit. Dwane Casey a dû faire face aux blessures de Blake Griffin, Markieff Morris et Bruce Brown et donc fait confiance à l'actuel plus jeune joueur de la ligue. Sur ses trois matches comme titulaire, l'ancien Limougeaud a impressionné son monde en claquant deux double-doubles, mais aussi en inscrivant au moins 10 points à chaque sortie. Son coach n'a plus peur de le mettre sur le terrain, à tel point qu'il a été le plus gros temps de jeu contre Golden State et le second face aux Lakers.

Dwane Casey lui a même confié une mission spécifique à chaque rencontre, ralentir au maximum la superstar adverse. Sauf que, hasard du calendrier, ce sont trois méga têtes d'affiche qui se sont succédées, à savoir Kawhi Leonard, Draymond Green et LeBron James. Il y a eu du moins bon, mais surtout du très bon et énormément de potentiel. Pour Casey en tout cas, Sekou Doumbouya a tout simplement subi un apprentissage en accéléré.

"Que disent-ils à l'église lorsque vous êtes baptisé ? Hallelujah ! On l'a mis dans l'eau et il a été baptisé par trois des meilleurs joueurs de la ligue."

Même certains joueurs des Pistons étaient épatés par le natif de Conakry.

"Il a fait un job phénoménal en jouant dur, avec de l'énergie", a lâché Christian Wood. "Il a été physique avec LeBron et l'a forcé à prendre des shoots compliqués et des fadeaways d'assez loin. Il a très bien joué et doit donc rester comme ça"

En plus de son profil athlétique, il a aussi acquis une belle adresse de loin, comme l'atteste ses quatre tirs primés contre les Warriors. Il n'hésite pas non plus à prendre sa chance (15 shoots à trois points en cumulé depuis trois matches). Ce qui va lui ouvrir plusieurs perspectives, notamment par rapport à son poste. Mais en attendant, il a, en tout cas, marqué de très nombreux points dans la tête de Dwane Casey qui a développé un certain Pascal Siakam à Toronto, un profil proche de celui du Tricolore.

La superbe séquence de @sekou_doums, qui scotche Damion Lee et plante à 3 points dans le plus grand des calmes. Deuxième double-double pour le rookie français des @PistonsFR en deux titularisations. On en redemande ! pic.twitter.com/QOPgcv1H1d — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) January 5, 2020

