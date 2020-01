Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Clippers : 132-135

Blazers @ Heat : 111-122

Wolves @ Cavs : 118-103

Grizzlies @ Suns : 121-114

Pistons @ Lakers : 99-106

---

- Les Los Angeles Lakers se sont appuyés sur leur dynamic duo et sur Alex Caruso (13 points) pour éviter une déconvenue à domicile face à Detroit. L'avance de 11 points dont bénéficiaient les Angelenos dans le dernier quart-temps a fondu et L.A. n'est pas passé loin de sa première défaite de la saison contre une équipe avec un bilan négatif.

LeBron James (21 points, 14 rebonds et 11 passes) a signé le 90e triple-double de sa carrière, son 9e de la saison et son deuxième en une semaine. A ses côtés, Anthony Davis (24 points, 8 contres) a grandement contribué à la block party phénoménale de son équipe. A un contre près, les Lakers égalaient leur record de franchise (21) établi en 1982. "Unibrow" a marqué 11 de ses 24 points dans les 4 dernières minutes du match.

Sekou Doumbouya a fêté sa troisième titularisation de suite. Pas de double-double pour le Français, mais 11 points, 5 rebonds et 1 contre en 34 minutes à 4/12. Se coltiner LeBron James à plusieurs reprises l'aura clairement fait progresser et, si l'adresse n'était pas au rendez-vous cette nuit, Sekou a quand même pris 12 tirs et été agressif.

- On avait hâte de voir de quelle manière les Los Angeles Clippers allaient réagir après leur défaite inquiétante contre Memphis et les mots durs de certains d'entre eux. Sans Kawhi Leonard, préservé d'un back to back, les Californiens ont participé à l'un des matches les plus décousus de la saison contre les New York Knicks. Les deux équipes avaient visiblement décidé d'offrir au Staples Center une démonstration de basket champagne avec opération portes ouvertes en défense. Pas franchement ce que l'on attendait après les déclarations de Leonard et Montrezl Harrell...

Toujours est-il que les Clippers se sont relevés d'un premier quart-temps où ils ont pris un 45-29 dans la face. Et encore une fois, c'est le banc qui a permis à L.A. de relever la tête. Montrezl Harrell (34 points) et Lou Williams (32 points, 9 passes) ont été époustouflants. C'est la première fois depuis la saison 1970-1971 que deux remplaçants atteignent ensemble la barre des 30 points dans un match sans prolongation. Paul George a lui ajouté 32 points.

Ce n'est pas la réaction à laquelle on s'attendait, mais pourquoi ne pas se tourner vers l'attaque quand la défense n'y est pas ?

Les Knicks se sont battus avec leurs armes, à savoir la forme de Marcus Morris (38 pts, record en carrière) et une adresse démentielle pour une équipe qui s'est finalement inclinée : 57%.

Frank Ntilikina était titulaire en l'absence d'Elfrid Payton. Le meneur français a fini avec 7 points, 5 passes et 4 rebonds en 28 minutes, sans que son habituel impact défensif ne se ressente dans ce match un peu fou.

- Devin Booker, auteur de 40 points lors de la défaite des Suns à domicile contre les Grizzlies, a battu le record de franchise co-détenu par Charles Barkley et Charlie Scott du nombre de matches consécutifs à au moins 30 points (6, désormais). Une maigre consolation pour la star de Phoenix. Memphis a confirmé sa montée en puissance avec un match globalement bien mené et, contrairement au début de saison, la capacité à conserver un avantage jusqu'au bout.

Jonas Valanciunas (30 pts) a surnagé au milieu de coéquipiers qui se sont bien répartis la marque. Les Grizzlies talonnent désormais le 8e, San Antonio, à l'Ouest.

- Même sans Jimmy Butler, le Miami Heat a passé une soirée tranquille lors de la venue de Portland. Goran Dragic a ressorti son niveau de All-Star (29 points, 13 passes) en égalant son record de paniers à 3 points inscrits (7) et Bam Adebayo a fait dans l'efficace avec 20 points à 9/10, mais aussi 8 rebonds et 6 passes.

Pour son retour à Miami, Hassan Whiteside (21 points, 18 rebonds) a été copieusement sifflé à chaque fois que le ballon lui est parvenu.

- Kevin Love a été laissé au repos pour tenter d'apaiser la situation avec les Cavs. Contre Minnesota, Cleveland a réussi un joli comeback après avoir été menés de 25 points dans le 3e quart-temps, mais se sont tout de même inclinés. Dante Exum, auteur de 28 points à 11/13 (4/4 à 3 points), a montré qu'il pouvait être une belle addition à ce collectif jeune et un peu erratique.