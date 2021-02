Atlanta fait connaître son prix pour John Collins, ça pourrait bouger vite

Depuis plusieurs semaines, il paraît assez clair que les Atlanta Hawks sont prêts à trader John Collins. Le fait que ses critiques contre Trae Young lors d'une séance vidéo aient été relayées dans la presse n'a pas plus au front office, qui savait déjà que le jeune intérieur était une pièce intéressante pour un move potentiel. Collins a refusé une prolongation lors de la dernière intersaison, afin de "miser sur lui-même" et faire grimper les enchères lorsqu'il sera free agent. Visiblement, Atlanta en a assez d'attendre et le classement de l'équipe - pas loin du top 8 mais quand même en dehors - a apparemment donné envie à Travis Schlenk d'accélérer la manoeuvre.

Selon Shams Charania de The Athletic, les Hawks ont fait connaître aux éventuels prétendants de John Collins le prix qu'ils en attendaient. Il ne s'agirait pas d'un profil de joueur en particulier, mais plutôt d'un 1er tour de Draft et même d'un lottery-pick. Une demande qui ne semble pas déraisonnable, quand on sait qu'en dépit de quelques lacunes défensives, Collins tourne à 18.1 points et 7.8 rebonds de moyenne, et sera restricted free-agent dans quelques mois.

Atlanta a déjà des vétérans et un effectif normalement suffisamment armé pour accrocher la 8e place. Assurer l'avenir ou avoir un peu plus de marge de manoeuvre pour un futur trade plus important a du sens.