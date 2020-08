Austin Rivers s’est enflammé comme jamais cette nuit

Passé par Duke, l’une des universités les plus prestigieuses du pays, Austin Rivers était un temps pressenti pour devenir un très bon joueur NBA. Peut-être même une star. Meilleur marqueur des Blue Devils avec 15,5 points par match dès sa première (et unique) année sur les bancs du campus. Le patron d’une équipe NCAA dominante finalement sortie… au deuxième tour du tournoi NCAA par la petite fac de Lehigh, emmenée par C.J. McCollum.

Drafté en dixième position en 2012, le fils de Doc Rivers mène une solide carrière en NBA. Il n’est pas un joueur majeur mais ça reste un élément important et apprécié de la rotation des Houston Rockets. Il contribue au succès des siens. Et cette nuit, il en était même le premier atout. L’arrière s’est rappelé sa caractéristique première en allumant la défense des Sacramento Kings. 41 points. Nouveau record personnel. Pour une victoire 129 à 112 des Texans.

« Je pense être un scoreur. C’est comme ça que je me vois », admet l’intéressé. « Mais je suis dans une équipe qui n’a pas besoin que je fasse ça. Je joue tous les soirs avec le meilleur scoreur de la ligue [James Harden] mais aussi avec Russ [Westbrook]. Donc il faut jouer son rôle et s’intégrer. C’est comme ça que l’on gagne des matches de basket. »

La mentalité d’Austin Rivers, sa maturité, fait plaisir. C’est justement cette attitude qui caractérise les meilleurs joueurs de devoir de la ligue. Il est doué et il le sait. Mais il comprend aussi qu’il y a plus fort que soi et surtout qu’il joue pour quelque chose – une quête du titre – plus grand que soi. Qui dépasse le cadre de l’individu. Il se plie au service du collectif. Pour le bien du groupe.

Mais hier soir, c’était donc son moment. Avec 14 sur 20 aux tirs en sortie de banc. Dont 6 paniers primés. Un soir d’adresse qui fait plaisir.

« C’était sa soirée. Il a été excellent », commentait Mike D’Antoni.

Austin Rivers ne marquera pas autant de points chaque soir. Parfois, il sera beaucoup plus discret. Mais il est assez régulier dans ses performances depuis la reprise avec 14 points, 50% de réussite et 40% derrière l’arc. Propre.

Les 41 points d'Austin Rivers