Bam Adebayo pointe du doigt le responsable de la défaite de Miami

Bam Adebayo est l’un des facteurs X du Miami Heat depuis le début des playoffs. Mais hier soir, ses performances (ou contreperformance) ont plutôt avantagé l’adversaire. Enfin ça, c’est lui qui le dit.

« J’ai joué comme une merde. Cette défaite est pour moi. Ce n’est pas de la faute de mes coéquipiers, ni des coaches, c’est moi… J’ai raté beaucoup trop de tirs que j’aurais dû mettre », confiait l’intérieur All-Star.

« Je n’ai pas eu l’impact que je devais avoir en défense. Je ne communiquais pas assez. J’ai le sentiment que j’étais toujours en retard aujourd’hui. »

Ça fait beaucoup de blâmes pour un seul joueur. Encore plus pour un jeune pivot qui continue de s’arracher sur le terrain malgré une blessure contractée lors du match précédent. Bam Adebayo n’a pas eu son rendement habituel, c’est vrai, et notamment en défense. On l’a senti un peu moins impactant sur les picks-and-roll des Celtics. Mais pas de là à le présenter en grand coupable de la défaite. Il a même compilé 13 points, 8 rebonds et 8 passes en 38 minutes. Avec -15 de différentiel, certes, mais tous les joueurs du cinq majeur affiche un +/- peu flatteur après avoir subi la déferlante de Boston en deuxième mi-temps.

« Ce n’est pas de la faute de Bam. C’est de la faute de tout le monde », coupait Jimmy Butler.

Bam Adebayo est sûrement déçu de sa prestation et de celle de son équipe mais il n’a pas à baisser la tête. On est certain qu’il réagira dès le Game 6. Le Heat se doit d’ailleurs de jouer avec plus d’agressivité pour éviter que les Celtics recollent à 3-3.

