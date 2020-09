Miami mène toujours 3-2 dans la série mais Boston peut encore y croire.

- Le suspense reste entier ! Le Miami Heat vient de gâcher une occasion de se qualifier pour les finales NBA en s'inclinant contre les Boston Celtics (108-121) cette nuit. Les Floridiens restent au contrôle de la série (3-2) mais rien n’est fini.

Celtics on a 20-3 run to start the 3rd 🔥 pic.twitter.com/umXga3XcnM

- Boston l'a emporté à l'issue d'une superbe deuxième mi-temps. La franchise du Massachussetts a compté jusqu'à 12 points de retard en première période puis 7 au moment de revenir des vestiaires à l'entame du troisième quart temps. Douze minutes alors complètement dominées par les joueurs de Brad Stevens. 41-25 sur le QT3, avec surtout un 20-3 divisé en deux runs : 13-0 puis 7-0. Miami, à l'agonie, a vu son adversaire prendre dix longueurs d'avance (66-77).

- Jayson Tatum a été le grand bonhomme de la soirée pour les Celtics. S'il a parfois manqué d'adresse (8 sur 22), la jeune star a compilé 31 points, 10 rebonds et 6 passes. Son coéquipier Jaylen Brown a ajouté 28 points dont deux paniers à trois-points de suite pour faire passer l'écart de 8 à 14 points (89-103) dans le quatrième quart temps.

Tatum (31 PTS) helps save the Celtics’ season as they take Game 5 in commanding fashion 😤 pic.twitter.com/72ZOZEbTw0

— NBA TV (@NBATV) September 26, 2020