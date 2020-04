beIN SPORTS lance une nouvelle chaîne 100% NBA. Le confinement va être bien plus doux !

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les abonnés de la chaîne en manque de belles images made in NBA. beIN SPORTS a annoncé le lancement d'une nouvelle chaine sur le canal MAX 4 en partenariat avec la NBA. Et tout ça, pas le 20 avril ou le 10 mai, non, non, c'est à partir d'aujourd'hui, mardi 7 avril, à 18h00.

UNE CHAINE 100% NBA

Jusqu’à la reprise du championnat NBA (sur lequel on devrait avoir plus d'infos d'ici la mi-mai selon les dernières déclarations du boss) les abonnés pourront profiter d'une chaîne exclusivement consacrée au basket US sur beIN SPORTS MAX 4 et ce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (on pense à vous les insomniaques).

Au programme, on trouvera :

une sélection de matchs NBA du début de saison

des rencontres de légende, parmi lesquelles les NBA Finals des San Antonio Spurs de Tony Parker face au Miami Heat de LeBron James en 2013 et 2014

de nombreuses vidéos d'archives « NBA SPECIAL » pour (re)découvrir les moments forts de la Ligue avec La draft de Michael Jordan en 1984 notamment

ou encore le programme "HARDWOOD CLASSIC" avec Le Premier match de LeBron James en 2003 avec les Cavaliers

Bref, une excellente nouvelle et une très belle initiative de l'équipe éditoriale de beIN SPORTS.