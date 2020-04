Alors que l'on parlait hier de l'annulation possible de la saison NBA, Adam Silver a tenté d'être réaliste lundi soir, lors de son entretien avec Ernie Johnson de TNT. Le patron de la NBA a expliqué que le moment n'était pas encore venu de proclamer la fin de la partie.

"En gros, j'ai expliqué à mes gars que l'on devait accepter le fait qu'on ne soit pas en mesure de prendre des décisions pendant ce mois d'avril. Ça ne veut pas dire que le 1er mai nous pourrons le faire, mais, il vaut au moons patienter jusque-là. Ça ne veut pas dire qu'en interne on n'étudie pas des scénarios pour redémarrer la saison. Simplement, je crois qu'il est trop tôt pour nous projeter ou prédire où on en sera dans quelques semaines, compte-tenu de ce qui se passe aujourd'hui", a prévenu Silver.

Le mot d'ordre n'est pas particulièrement optimiste. En revanche, Baxter Holmes d'ESPN relaye ce même jour les discussions en cours entre la NBA et le syndicat des joueurs, pour creuser l'option de tests rapides, sur le mode de ceux pour analyser les personnes diabétiques. Ces tests, qui permettraient de détecter la présence ou non de COVID-19 dans l'organisme d'un individu en 15 minutes grâce à une simple piqûre au doigt, ne sont pour le moment qu'à un stade expérimental. Néanmoins, le procédé a été approuvé par l'Agence des produits médicamenteux aux Etats-Unis et constitue un espoir intéressant.

La plupart des dirigeants NBA et responsables de santé considèrent en effet qu'avoir accès à des résultats de manière aussi rapide est une condition sine qua non à la reprise de la compétition, à huis clos dans un premier temps probablement.

Le problème reste qu'il n'y a aucun moyen de savoir quand ces tests seront jugés parfaitement fiables, ni à quel moment les ligues sportives comme la NBA pourront y avoir accès. Le personnel de santé sera fort heureusement prioritaire dans un premier temps.