Voilà des semaines que la NBA réfléchit à des solutions pour sauver sa saison, suspendue depuis le 11 mars dernier. Mais les idées proposées se heurtent à chaque fois à une expansion de plus en plus grande de l’épidémie de coronavirus aux Etats-Unis. Donald Trump s’est tout de même entretenu avec les commissionnaires des principales ligues sportives. Alors que le Président américain a indiqué à ses citoyens que les temps à venir seraient « horribles », il a donc aussi confié aux différents responsables des championnats majeurs qu’un retour en août pourrait être envisagé. Avec même des spectateurs selon lui.

« Je veux revoir des fans dans les salles. Dès que nous sommes prêts et le plus tôt possible. Les gens veulent voir du sport », note Trump.

Les dirigeants du sport US ont eux fait savoir qu’ils écouteraient plutôt les avis des experts médicaux – pas forcément aussi optimistes que Donald Trump. Dans tous les cas, le timing joue clairement en défaveur de la NBA. Une reprise en août semble inconcevable, même en décalant la saison 2020-2021 de quelques mois. Le scénario le plus crédible, malheureusement, mène à une fin de saison.

The NBA is "angling" to cancel the 2019-20 season after China's CBA shutdown, per @WindhorstESPN

"There is a significant amount of pessimism right now." pic.twitter.com/memSPluBxQ

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 4, 2020