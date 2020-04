Evan Fournier pense que la saison NBA sera annulée

Il y a les optimistes, comme Donald Trump, persuadé que les gens pourront retourner au stade cet été pour regarder de la NFL ou de la NBA. Et il y a les réalistes, ou les pessimistes, comme Evan Fournier. Malheureusement, la logique du Français d'Orlando a plus de sens. Dimanche, sur Twitter, Fournier a donné son point de vue sur la suite des opérations.

"Je ne sais pas vous, mais j'y crois de moins en moins à la reprise de la saison. Ici, on commence à peine le confinement. Une reprise en juillet ? Il nous faudrait au moins un mois de reprise et de préparation physique, sinon les blessures ce sera un massacre. Et en plus on irait directement en playoffs ?"

Mary Patrux, la journaliste de beIN Sports, lui a alors demandé s'il pensait du coup que la saison serait annulée.

"Je pense, oui".

Evan Fournier n'est pas le seul à penser que reprendre la saison en plein été sera compliqué. Si Adam Silver et la ligue ont indiqué vouloir tout faire pour que la compétition reprenne, beaucoup de joueurs se demandent si le jeu en vaut la chandelle. Les Etats-Unis sont frappés extrêmement durement par le coronavirus et une sortie de cette crise sanitaire n'est pour le moment pas du tout en vue.

