Une belle augmentation de salaire pour Fox et Davis

On l'a peut-etre oublié mais il n'est pas étonnant que Fox et Davis soient heureux de quitter la Californie pour le Texas, pas pour le climat car il est assez avantageux dans les 2 cas, mais pour le beau gap de salaires qu'ils font faire en partant plus a l'est des USA.

En effet les taxes en Californie sont parmis les plus élevées des USA, celle du Texas sont parmis plus basses (voir nulles). En revanche ça risque de piquer un peu pour Zach Lavine mais bon... Il devrait lui rester assez pour survivre !