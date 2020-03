C'est parti pour une première liste non-exhaustive de livres sur le basket et, ici plus particulièrement, sur la NBA. Liste que l'on complètera au fur et à mesure du confinement avec d'autres excellents titres que tou fan de basket se doit d'avoir lus !

Dream Team - Jack McCallum

Un régal à lire - chaque joueur de cette équipe culte a droit à un chapitre sur la manière dont il a été choisi dans le contexte de l’époque - et une source d’éclairage parfaite pour comprendre de quelle manière s’est constituée l’équipe la plus marquante et fantasmée de l’histoire du basket. Jack McCallum a suivi la Dream Team pendant cette aventure qui a marqué toute une génération de fans et de joueurs, ce qui permet d’avoir une tonne d’anecdotes inside auxquelles le grand public n’aurait sinon jamais eu accès.

The Book of Basketball - Bill Simmons

Bill Simmons est un personnage un peu clivant et le “Sports Guy” fan hardcore des Celtics a ses détracteurs. Cela dit, la manière dont il retrace les époques-clés de l’histoire de la NBA pour en arriver à sa célèbre pyramide du Hall of Fame avec son classement des meilleurs joueurs de tous les temps (jusqu’à 2010) est divertissante et très pertinente. Tout n’a pas très bien vieilli dans ce bouquin (quelques avis et punchlines ne sont pas très “2020”), mais il est incontournable, surtout pour ceux qui ont du mal à se faire un avis sur les légendes du jeu qu’ils n’ont pas vu en live). Simmons, qui est devenu patron de The Ringer depuis, a actualisé son Book of Basketball avec ses podcasts, toujours très bien foutus et intéressants à écouter.

Eleven Rings - Phil Jackson

Ce n’est pas le premier livre de Phil Jackson, mais c’est clairement l’un des meilleurs. Il y explore le volet le plus psychologique de son approche en termes de coaching, pour y dévoiler comment il est parvenu à gérer les personnalités fortes qu’étaient Michael Jordan, Kobe Bryant ou Shaquille O’Neal. Un pan important du bouquin est consacré à la comparaison entre MJ et Kobe, mais plus sur le plan mental et philosophique que de façon strictement sportive. Le Zen Master a pratiqué ces deux animaux-là pendant de longues années et son point de vue sur la chose est sans surprise fascinant.

Tuff Juice - Caron Butler

Aujourd’hui, la plupart des joueurs se livrent dans le Players’ Tribune et c’est un excellent moyen d’en savoir plus sur leur background et leur histoire. Mais Caron Butler avait trop de choses à raconter pour se contenter d’un article sur le web. L’autobiographie de l’ancien joueur NBA revient en détails sur son enfance dans le Wisconsin, son parcours jusqu’en maison d’arrêt pour adolescents (il a été arrêté 15 fois avant de fêter ses 15 ans pour trafic de drogue) et sa difficile rédemption pour atteindre son rêve.

The Breaks of the Game - David Halberstam

Un livre fondamental, qui revient sur une période méconnue de l’histoire de la NBA par le prisme des Portland Trail Blazers, saison 1979-1980. On y suit une équipe de l’Oregon qui peine à se remettre de la perte de son meilleur joueur, dans une NBA moribonde mais sur le point d’être sauvée par Magic Johnson et Larry Bird. Cette oeuvre d’Halberstam est un véritable documentaire où l’on découvre une galerie de portraits de personnages marquants de cette époque, notamment Jack Ramsay ou Bill Walton. Superbement écrit et diablement prenant.

The Jordan Rules - Sam Smith

Avant que Michael Jordan ne devienne invincible, il trouvait sur sa route les Bad Boys de Detroit et leurs fameuses “Jordan Rules”. Le livre de Sam Smith est une plongée dans la saison du premier titre de Jordan en NBA et de la manière dont il a surmonté cet obstacle qui paraissait pour certains insurmontables à l’époque. Vous y trouverez un paquet d’anecdotes croustillantes et d’éléments fondamentaux sur l’accession au sommet de MJ.

Boys Among Men - Jonathan Abrams

Vous vous êtes déjà demandés comment 13 équipes ont pu laisser passer leurs chances de drafter Kobe Bryant ? Réponse dans ce bouquin de Jonathan Abrams qui traite du passage souvent délicat du lycée à la NBA. Des histoires truffées d’anecdotes sur les débuts de carrière et sur la personnalité de Bryant mais aussi de Kevin Garnett, LeBron James, Dwight Howard ou Moses Malone et Eddy Curry. Une aventure dans les coulisses du milieu parfois cruel du basket professionnel américain.

7 seconds or less - Jack McCallum

Où comment vivre une saison de l’intérieur, qui plus est dans l’intimité des Phoenix Suns, équipe fantastique drivée par Steve Nash, Amar’e Stoudemire, Shawn Marion et compagnie, grande favorite pour le titre en 2006. Le livre est une expérience riche, captivante, amusante et très intéressante rendue vivante par la plume de Jack McCallum. Un vrai “must read”. Avec du Boris Diaw dedans en plus.

Mon histoire avec la NBA - George Eddy

De ses premiers souvenirs de basket (une performance des Harlem Globetrotters en 1962) aux récents affrontements en finales NBA entre les Golden State Warriors et les Cleveland Cavaliers, George Eddy retrace l’histoire de la ligue au travers de ses grandes confrontations (Larry Bird Vs Magic Johnson, Michael Jordan Vs le reste du monde, Kobe Bryant Vs Shaquille O’Neal…) et en y apportant son éclairage personnel et ses nombreuses anecdotes.

When the game was ours - Jackie McMullan

Un bouquin indispensable, rempli de détails rares (sur leur premier tournoi ensemble, l’intimité de leur rivalité, l’immense respect qui les a toujours unis, etc.) sur Magic Johnson et Larry Bird et remarquablement écrit par Jackie MacMullan d’ESPN. Pour ceux qui connaissent mal le duo qui a relancé la ligue, ceux qui ne se lassent jamais du showman et du slowman… ceux qui prennent toujours plaisir à voir Isiah Thomas se faire descendre.