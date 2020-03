Il n’y a plus de matches mais le League Pass est gratuit. Logique. Mais en offrant sa plateforme de streaming, la NBA laisse aux passionnés de basket la possibilité de revoir n’importe quelle rencontre disputée cette saison. Petit florilège concocté par nos soins, sans spoiler.

LE LIEN VERS LE LEAGUE PASS NBA

Le 27 octobre 2019, Thriller entre Memphis et Brooklyn

Avec le recul, ce match donne le ton de la saison pour les Grizzlies et Ja Morant. Un superbe duel entre le rookie et Kyrie Irving, du suspense, un match décidé dans les derniers instants, du « clutch » et un buzzer beater pour finir. Un régal !

Le 11 novembre 2019, le maillot de Tony Parker retiré

Ce n’est pas un match en soi (un affrontement anecdotique entre Memphis et San Antonio) mais bien la cérémonie réservée à Tony Parker qui est intéressante ici. L’occasion de revoir ce moment historique pour le patron du basket français. Avec Tim Duncan, Manu Ginobili, Gregg Popovich ou Boris Diaw.

Le 25 novembre 2019, Giannis Antetokounmpo en démonstration

Utah contre Milwaukee, deux défenses de fer et pourtant un match très offensif, serré jusqu’au bout et avec une performance XXL de Giannis Antetokounmpo, déjà lancé vers son deuxième trophée de MVP.

Le 1 décembre 2019, LeBron contre Luka

Le tout premier duel entre LeBron James et son successeur, Luka Doncic. Un superbe affrontement entre deux générations. Avec un triple-double pour chacun.

Le 9 décembre 2019, le match le plus fou de l’année entre Sacramento et Houston

26 secondes. 26 secondes complètement folles jouées par les Rockets et les Kings. Avec des renversements de situation, des paniers décisifs, une libération et une désillusion. Cardiaques s’abstenir.

Le 8 janvier 2020, Young et Harden font exploser les compteurs

Trae Young et James Harden sont deux gâchettes capables de compiler un triple-double à la vitesse de l’éclair. Leur duel sentait la poudre, on a eu le droit au feu d’artifice.

Le 20 janvier 2020, Damian Lillard claque le record du MLK Day

Portland contre Golden State, la revanche des dernières finales de Conférence à l’Ouest. Un match sans intérêt vu leur niveau cette année ? C’était sans compter sur un très grand Damian Lillard, auteur d’une performance époustouflante.

26 janvier 2020, nuit noire avec la mort de Kobe et 50 points de Lillard

Dame, encore. Mais dans un contexte beaucoup plus sombre.

Le 5 février 2020, Nikola Jokic roule sur Rudy Gobert

Les duels de pivots sont rares en NBA mais ils valent parfois le coup d’œil. Notamment ce choc très serré entre Denver et Utah, disputé jusqu’au bout avec une prestation XXL de Nikola Jokic contre Rudy Gobert.

Le 13 février 2020, le récital de Jayson Tatum contre les Clippers

Deux prolongations, un affrontement direct entre Kawhi Leonard et Jayson Tatum et un choc entre les Clippers et les Celtics. Un festival du jeune ailier de Boston pour une victoire au bout du suspense.

Le 20 février 2020, Trae Young incandescent

Le record en carrière de Trae Young pour un match haletant entre Miami et Atlanta.

Le 23 février 2020, un Lakers-Celtics de gala !

La rivalité la plus historique et la plus forte de la NBA revient pour un match disputé jusque dans les derniers instants avec une grande performance de LeBron James.

Le 1 mars 2020, quand LeBron rencontre Zion

Zion Williamson et LeBron James n’ont pas déçu pour leur premier duel sur un parquet NBA. Il faut absolument voir ou revoir ce choc !

Le 3 mars 2020, LeVert voit rouge

Un focus sur un très gros carton de Caris LeVert, l’un de nos chouchous à la rédaction.

Le 4 mars 2020, le futur en marche

Luka Doncic contre Zion Williamson. Deux MVP en puissance. Un retour de quelques jours dans le passé qui fait en réalité office de voyage dans le futur.