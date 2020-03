Les chaînes Canal + et OCS sont gratuites pour les abonnés Orange pendant le confinement. Les sites pornographiques distribuent des abonnements premium aux pays les plus touchés par le coronavirus. Et la NBA ouvre son League Pass, désormais gratuit pour tous jusqu'au 22 avril. Pour aider les populations confinées à tuer le temps, la ligue a donc pris une mesure. Le geste est plutôt sympathique même si... la saison est suspendue. D'ailleurs, cette date du 22 avril laisse penser qu'il est déjà quasiment acquis que l'exercice ne reprendra pas avant cette date. Maintenant, ne soyons pas mauvaise langue pour autant, le League Pass permet justement de revoir tous les autres rencontres disputées depuis octobre. L'occasion de se replonger sur certains des plus beaux matches qui ont déjà été joués.

On vous fera dès aujourd'hui un petit classement des duels de 2019-2020 qu'il faut absolument revoir.

Via The Score