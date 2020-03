Tous confinés ! C’est sans doute ce qui nous attend dans les prochaines semaines… alors si la NBA est logiquement suspendue, c’est le moment idéal pour se replonger dans le passé de ce championnat si riche en histoires et en performances légendaires. Pour passer le temps à la maison, nous avons exploré YouTube pour trouver cinq matches (entiers) qui méritent d’être vus. Le tout sans spoilers.

Larry Bird contre Magic Johnson

Finales NBA 1987, Game 4

La plus grande rivalité de l’Histoire de la NBA. Larry Bird contre Magic Johnson. Les Boston Celtics contre les Los Angeles Lakers. Plusieurs duels au sommet, dont les finales 1987 avec donc Bird et Magic mais aussi Kareem Abdul-Jabbar, Kevin McHale, Danny Ainge, Mychal Thompson (le père de Klay), Dennis Johnson, James Worthy ou encore Robert Parrish sur les parquets. Abondance de Hall Of Famers.

Bon, pour le coup, il y a un spoiler dans le titre de la vidéo YouTube (non, ne regardez pas le titre !).

Bulls-Suns, les plus belles finales de l’ère Jordan ?

Finales NBA 1993, Game 6

Michael Jordan a joué six finales et il a gagné six titres. Souvent en dominant ses adversaires de la tête et des épaules. Mais c’est peut-être en 1993 qu’il a été le plus secoué, par des Suns déterminés portés par Charles Barkley, Kevin Johnson et Dan Majerle. Une série épique disponible sur YouTube, même si nous avons préféré retenir le Game 6, le dernier des finales.

L’avènement de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant

Finales de Conférence 2000, Game 7

Duo promis à la gloire, Shaquille O’Neal et Kobe Bryant ont vraiment appris à dominer leur sujet à partir de l’an 2000. Mais avant de filer vers leur premier titre NBA, le premier d’un « three-peat », ils ont affronté les Blazers de Rasheed Wallace, Arvydas Sabonis, Damon Stoudemire et compagnie en finales de Conférence. Un Game 7 d’anthologie à retrouver ici, et en HD !

La première série de playoffs de Derrick Rose

Premier tour de la Conférence Est 2009, Game 2

L’une des séries de playoffs les plus folles de tous les temps. Les Bulls, outsiders, contre les Celtics, champions en titre. Avec un Rajon Rondo au sommet de son art pour Boston et un Derrick Rose fraîchement élu ROY pour Chicago. Le duel est allé jusqu’en sept manches, avec plusieurs rencontres très disputées bouclées en OT. Le Game 6 est le plus incroyable de la série, mais il n’est malheureusement pas sur YouTube.

Le jour où Kevin Durant est devenu le meilleur joueur du monde

Finales NBA 2017, Game 3

On aurait aimé trouver le Game 7 des finales 2016, un moment incroyable de basket. Mais, à défaut, nous avons déniché le Game 3 des finales 2017, le plus serré des deux dernières finales entre les Cavaliers et les Warriors. Avec un superbe duel entre Kevin Durant et LeBron James.