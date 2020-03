Les 15 documentaires basket à mater pendant le confinement

Hoop Dreams

Hoop Dreams fait partie des bijoux qu'il faut absolument avoir vu quand on se réclame fan hardcore de basket. On y suit le parcours et l'histoire de William Gates et Arthur Agee, deux jeunes basketteurs issus des quartiers pauvres de Chicago qui tentent de surmonter les difficultés pour faire carrière dans le basket. Le doc est sorti en 1994 et on n'a sans doute pas fait mieux depuis.

Trailer

Soul In The Hole

Une équipe de streetball de Brooklyn. Un coach pittoresque. Un championnat local réputé qu'il faut aller gagner. "Soul in the Hole" suit de l'intérieur les Kenny's Kings et la relation entre le pittoresque coach Kenny Jones et ses joueurs, notamment le fantastique mais tourmenté Ed "Booger" Smith. Captivant.

Trailer

Le DVD est à la vente ici.

Through The Fire

Through the Fire raconte la vie de Sebastian Telfair, l'un des prodiges de la Lincoln High School de Coney Island à New York, du lycée jusqu'à son choix d'aller directement en NBA ou non. L'histoire prend encore plus de résonance lorsque l'on sait ce qu'il est advenu de Telfair par la suite, au sortir d'une carrière décevante en NBA.: l'ancien meneur des Blazers ou des Wolves, cousin de Stephon Marbury, purge actuellement une peine de trois ans et demi de prison pour récidive de possession illégale d'armes à feu.

Documentaire entier

The Fab Five

Avec leurs baggy shorts, leurs chaussettes noires, leur swag et leur talent, les membres du Fab Five de Michigan ont eu un impact majeur sur la culture basket de leur époque. Une épopée malheureusement racontée sans Chris Webber, en froid avec Jalen Rose, mais qui vaut franchement le détour pour découvrir ou redécouvrir qu’on peut marquer une génération sans gagner le moindre titre.

Trailer

Linsanity

Le dernier moment feel good dans l’histoire des New York Knicks. Une romance express entre le Garden et un outsider complet, sorti d’Harvard et premier Américain d’origine asiatique à jouer en NBA. Si la Linsanity vous a un peu fait dresser les poils à l’époque, l’effet risque d’être le même en vous plongeant dans sa genèse.

Documentaire entier

Doin’it in the Park

Bobbito Garcia (que vous pouvez retrouver dans la table ronde de notre Mook New York et Kevin Couliau ont arpenté plus de 180 playgrounds de New York pour explorer en profondeur l’histoire, la culture et l’impact populaire du basket comme il est joué sur les terrains de Big Apple. De quoi mieux comprendre pourquoi New York est encore considérée comme “La Mecque” du basketball !

Without Bias

L'histoire d'une tragédie. Celle de Len Bias, le joueur de Maryland, annoncé comme au moins aussi complet que Michael Jordan à l'époque et prêt à le défier en NBA. Ce documentaire revient sur l'ascension de Bias et sur sa mort, à la suite d'une overdose juste après avoir été drafté en 2e position par les Boston Celtics. L'un des plus grands "What if" de l'histoire du basket, tant les implications de ce drame ont été nombreuses.

Trailer

Hooked

Demetrius "Hook" Mitchell, star des playgrounds de Oakland, est assurément l'un des meilleurs basketteurs à n'avoir jamais pu jouer en NBA. Ce documentaire retrace sa descente aux enfers jusqu'à l'incarcération, après avoir émerveillé tout un tas de joueurs NBA forcés de reconnaître que le garçon était très probablement meilleur qu'eux. Si vous n'êtes pas trop "docu", vous pouvez retrouver son histoire dans un article paru dans un ancien numéro de Reverse ici.

Le documentaire entier

Bill Russell : My Life, My Way

Bill Russell est le joueur le plus titré de l'histoire de la NBA. Le plus dominant aussi, sans doute. Son histoire, narrée ici, rappelle à quel point il n'a pas été simple de devenir une superstar du basket à une époque où le simple fait d'être Afro-Américain était synonyme d'injustice au quotidien. Un monstre sacré, à découvrir ou redécouvrir pour comprendre ce que le mot légende vivante veut dire.

Le documentaire entier

Come Fly With Me

De la bonne VHS comme on les aime avec comme thème principal les premières années de la carrière de Sa Majesté Michael Jordan, de son cursus à North Carolina jusqu’en 1989 en NBA avant son premier titre de champion. Le doc contient son lot de highlights époustouflants pour l’époque et dont on ne se lassera sans doute jamais... C'est aussi intéressant de voir "MJ" avant qu'il ne devienne le winner ultime.

Le documentaire entier

Air Time

Sans doute ce qu'il y a de plus complet sur Jojo avant le documentaire à venir sur Netflix. On y suit Michael Jordan lors de la saison 1991-1992, avec la manière dont il vit l'annonce de Magic Johnson, les rumeurs sur ses dettes de jeu, le record de victoires sur une saison, son clip avec Michael Jackson, mais aussi l'aventure olympique du GOAT au sein de la Dream Team. In-dis-pen-sable.

Le documentaire complet

Michael Jordan’s Playground

Ce doc est un peu expérimental, puisqu'il mixe des highlights de Michael Jordan dans les années 80 et une fiction autour d'un adolescent nommé Walt, tout juste coupé par son équipe de basket. Après avoir remis en question son talent, le gamin reçoit le soutien de MJ himself dans un univers magique nommé... "Michael Jordan's Playground". Il s'agit de l'une des toutes premières oeuvres de Zack Snyder, le réalisateur de "300".

Le documentaire complet

Once Brothers

Sorti en 2010, ce documentaire fantastique de la série 30 For 30 d’ESPN est l’un des plus beaux qui nous ait été donné de voir. Il raconte la relation compliquée entre deux authentiques légendes et pionniers du basket, Drazen Petrovic et Vlade Divac, et comment la guerre en ex-Yougoslavie a détruit une amitié aussi solide. On n’a pas honte de le dire, on a versé notre petite larme.

Extrait

Sonko

Si vous demandez à n’importe qui quel est le joueur français qui aurait, à coup sûr, eu sa place en NBA, le nom de Moustapha Sonko est quasiment sûr de ressortir. Joueur précurseur qui a influencé toute une génération de joueurs français, Sonko était un véritable phénomène. Nicolas De Virieu, à qui l’on doit ce docu, lui rend hommage et remet en perspective la carrière de l’un des joueurs les plus talentueux que l’Hexagone ait connu.

Le documentaire entier

Basketball or Nothing

Netflix a sorti cette série documentaire en 6 épisodes où l'on suit la vie des garçons de l'équipe du lycée de Chinle, en Arizona, dans la plus grande réserve navajo des Etats-Unis. Un objectif : remporter le championnat de l'état. Une interrogation : que faire à la fin du lycée quand on vit dans ce contexte si particulier ?