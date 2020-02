Ben Simmons absent pour deux semaines minimum

On l'avait quitté l'air soucieux avec un visage "ému" pour reprendre les termes des journalistes présents à Milwaukee dimanche. Touché au dos, Ben Simmons avait dû abandonné ses partenaires au bout de seulement cinq minutes. Et vu les premières constatations du staff médical, l'inquiétude était de mise autour du double All-Star. Dans un premier temps annoncé absent pour une durée indéterminée, l'Australien va finalement manquer au moins deux semaines de compétition. Il sera, à ce moment là, réévalué pour savoir s'il peut retrouver le chemin des parquets. Afin d'être le plus complet possible, on pourra mentionner que Ben Simmons s'est pincé le nerf sciatique et que ce n'est donc finalement pas si grave. La franchise est confiante sur le fait que leur joueur ne manquera pas plus de quinze jours.

Pour son premier match d'absence contre Atlanta, c'est Joel Embiid qui en a profité pour réaliser son record en carrière avec 49 points. Gavé de ballons, le Camerounais est enfin redevenu lui-même et peut-être qu'il retrouvera définitivement sa flamme (et les Sixers du spacing) sans son acolyte. Néanmoins, Philly ne va avoir un calendrier facile puisqu'après Cleveland et New York, les Sixers se rendront à LA pour un double affrontement contre les Clippers dimanche et les Lakers mercredi.