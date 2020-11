Ben Simmons va-t-il faire renaître un maillot CULTE des Sixers ?

Une promesse est une promesse. Et en 2017, à l’aube des grands débuts de Ben Simmons en NBA (après une saison blanche), le Président des Philadelphia Sixers proposait à l’Australien d’être le designer des prochains jerseys de la franchise s’il était nommé ROY à l’issue de la saison. Trois ans et un trophée plus tard, l’ailier All-Star attend toujours sa récompense.

Ok @BenSimmons25, let's make a deal...you win Rookie of the Year, I will let you design a new uniform next year. Deal? #OnBrand — Chris Heck (@chrisheck76) November 22, 2017

I’ll believe it when I see it 😤 https://t.co/kZbppKUM4O — Ben Simmons (@BenSimmons25) November 1, 2020

Add on a couple of All-Star games later and still #OnBrand...a deal is a deal @BenSimmons25 https://t.co/LpbOB88n80 — Chris Heck (@chrisheck76) November 1, 2020

Chris Heck devrait donc tenir parole et laisser Ben Simmons s’occuper du relifting de la franchise. Peut-être pour une édition « City » ou un troisième maillot cette saison ou la suivante. En tout cas, les supporteurs de Philly s’empressent de mentionner le numéro 25 des Sixers en lui soumettant tous le même jersey : celui de l’équipe au début des années 2000.

do the thing Ben pic.twitter.com/LEADHvlTxV — Drew (@_DrewWheeler) November 1, 2020

You know what to do pic.twitter.com/zlNacwFEAd — Zack 🔔 (@EmbiidWRLD) November 1, 2020

Quel maillot culte. Encore plus quand il est porté par Allen Iverson. C’est avec cette superbe tunique noire et rouge que « The Answer » avait été nommé MVP de la ligue en 2001. Avant de mener les Sixers en finales. Leur dernière qualification à ce stade de la compétition.

Un maillot mythique mais aussi un maillot magnifique. Le remettre au goût du jour serait une très belle opération marketing de la part de l’organisation. Et en temps de COVID-19, tous les dollars sont bons à prendre pour limiter les pertes.

La carrière d’Iverson en chiffres