Ben Simmons, le premier homme à avoir ralenti… Jerami Grant

Après 14 matches de suite à plus de 20 points, Jerami Grant s’est enfin calmé hier soir. Le nouveau go-to-guy des Detroit Pistons s’est contenté de 11 points à 3 sur 19 aux tirs. Et sa franchise concédait la défaite contre les Philadelphia Sixers (110-114). En réalité, l’ailier ne s’est pas simplement troué. Il a été refroidi par l’excellente défense de Ben Simmons.

« Je me suis juste contenté d’être moi-même », confiait l’Australien. « J’ai le sentiment que lorsque je suis concentré, c’est très dur de marquer contre moi. J’ai le sentiment d’être un défenseur dominant. Je m’en fiche du joueur en face de moi. J’aime le challenge. »

Ben Simmons a plus que mené à bien sa mission. Il a su calmer un joueur à qui personne ne résistait depuis le début de la saison. Surtout qu’il n’a pas fait seulement la différence en défense. L’ailier All-Star compilait aussi 20 points, 9 rebonds et 7 passes avec aussi 3 interceptions et 1 block. C’est encore lui qui inscrivait les deux lancers décisifs pour donner la victoire aux Sixers.

« J’ai confiance sur le fait que je peux élever mon niveau et mettre ces tirs », notait l’intéressé.

Cette performance fera sans doute du bien au moral de Ben Simmons, qui était encore susceptible d’être transféré il y a quelques semaines.

