Gregg Popovich donne son avis sur le tir de Ben Simmons

Ben Simmons a beau briller, il est souvent la cible des critiques. Parce que son jeu est atypique et parfois difficile à cerner, à évaluer. Récemment, un commentateur des Washington Wizards a qualifié l’Australien de joueur « le plus surestimé de la ligue. » Les détracteurs du premier choix de la draft 2016 mettent fréquemment en avant l’absence totale de tir extérieur du bonhomme. Un journaliste a eu l’idée de demander à Gregg Popovich ce qu’il en pensait : est-ce que Simmons deviendrait un joueur d’élite avec un tir fiable ?

#Spurs head coach Gregg Popovich was asked if #Sixers All-Star Ben Simmons needs to shoot jumpers to be an elite player in the #NBA. While Popovich said it would enhance Ben's game, he added:

"He's so elite already. Who gives a damn if he can't shoot." pic.twitter.com/lz9tJsaihh

— Dave Uram (@MrUram) March 14, 2021