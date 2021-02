Ben Simmons se voit comme le meilleur défenseur NBA… à raison ou à tort ?

Malgré des statistiques en légère baisse, notamment aux points et en pourcentage aux tirs, Ben Simmons est à nouveau un All-Star. Déjà parce que ses Philadelphia Sixers occupent la première place du classement à l’Est. Mais aussi parce qu’il s’affirme de plus en plus comme une force des deux côtés du terrain. L’Australien n’est plus seulement un très bon défenseur, c’est l’une des références absolues dans le domaine en NBA désormais.

« J’ai le sentiment d’être le meilleur défenseur de la ligue, je peux défendre sur les postes un à cinq », confie d’ailleurs l’ailier des Sixers.

Ben Simmons a effectivement les attributs physiologiques d’un excellent stoppeur. Il est grand (2,11 mètres) mais aussi costauds et véloce. Il peut facilement switcher sur différents profils et différents gabarits. Sa polyvalence est son premier atout.

Les Sixers sont actuellement cinquièmes à l’efficacité défensive (108,8 points encaissés sur 100 possessions) et il est l’un des facteurs déterminants de ces bons résultats de ce côté du parquet. Mais il n’est peut-être pas le favori pour le DPOY pour autant. Déjà parce qu’il évolue avec Joel Embiid, un joueur qui au moins autant d’impact sur lui en défense, si ce n’est plus. Ben Simmons fait partie des meilleurs défenseurs, c’est sûr. Mais il n’est peut-être encore le numéro un dans le domaine.

La surprise des Knicks, Simmons le DPOY, la force d’OKC : Les 5 enseignements de la semaine