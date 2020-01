Les Detroit Pistons ont connu récemment un coup dur avec l'indisponibilité de Blake Griffin. Longtemps gêné par son genou gauche cette saison, l'intérieur avait décidé de passer sur le billard pour subir une arthroscopie début janvier. Depuis, de nombreux observateurs ont indiqué que la saison de l'ancien des Los Angeles Clippers était probablement terminée. Et en effet, après une telle opération, ses chances de retrouver les parquets sur l'exercice en cours étaient minces. Et ce mercredi, une nouvelle a officialisé son absence pour la fin de la saison. Selon le journaliste de The Athletic Shams Charania, la NBA a accordé une "disabled player exception" de 9,2 millions de dollars aux Pistons pour remplacer Griffin.

The Pistons have been granted a $9.2M disabled player exception for the projected season-ending injury to Blake Griffin, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. https://t.co/4xMAHH6evu

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 22, 2020