En début de semaine, on apprenait que Blake Griffin songeait sérieusement à l'opération pour soigner son genou gauche. Il n'a pas fallu longtemps à l'intérieur All-Star pour se décider. Selon le Detroit News, Griffin a subi une arthroscopie mardi et sera absent pour une durée indéterminée. Il est presque certain que l'on ne reverra plus l'ancienne star des Los Angeles Clippers sur le terrain cette saison. Il avait été suggéré que s'il optait pour ce passage sur le billard, son exercice 2019-2020 serait terminé.

Espérons que le genou gauche de Blake Griffin ne l'handicape plus à l'avenir. A 30 ans, le n°1 de la Draft 2009 fait malheureusement partie de ces joueurs aux articulations désormais suffisamment fragiles pour mettre en péril leur fin de carrière.

Cette saison, en 18 matches, Blake Griffin tournait à 15.5 points et 4.7 rebonds de moyenne, ses statistiques les plus basses depuis son arrivée en NBA.

Les stats de Blake Griffin en 2019-2020