Blake Griffin va peut-être tirer définitivement un trait sur cette saison qui avait si mal démarré pour lui et les Detroit Pistons. Selon Chris Haynes de Yahoo Sports, l'intérieur All-Star envisage sérieusement une opération pour soigner son genou. S'il venait à passer sur le billard, l'ancien joueur des Los Angeles Clippers renoncerait à coup sûr aux derniers mois de cet exercice 2019-2020. Une visite chez un spécialiste à Los Angeles est programmée pour déterminer la nécessité ou non d'une opération.

Blake Griffin, 30 ans, n'a disputé que 18 matches cette saison avec ses plus faibles moyennes en carrière au scoring (15.5 points par match) et au rebond (4.7). Il n'a plus joué depuis le 29 décembre et une défaite contre San Antonio. Griffin est sous contrat avec les Pistons jusqu'en 2021, avec une player option à 38.9 millions de dollars pour 2022.

En son absence, conjuguée à quelques autres, Sekou Doumbouya s'est installé dans le cinq de Detroit avec des prestations très remarquées.

Les stats de Blake Griffin en 2019-2020