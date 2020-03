Les deux dernières saisons professionnelles de Pau Gasol seront purement anecdotiques en comparaison de sa glorieuse carrière. Une carrière qui pourrait justement prendre fin très prochainement. En effet, avec les événements actuels, le géant espagnol songe de plus en plus à raccrocher ses sneakers.

« Avec ma blessure qui me gêne depuis un an et le processus de rééducation, penser à la retraite est inévitable. Je vais avoir 40 ans bientôt [le 6 juillet] dont j’y pense, c’est sûr », confie l’intéressé.

Pau Gasol a insisté sur le fait que la priorité pour l’instant était surtout de se sortir de cette crise sanitaire mondiale et que tout le reste n’était qu’accessoire. On ne peut que saluer encore une fois la classe de ce grand bonhomme. Ça aurait été beau de le voir aux Jeux Olympiques de Tokyo pour un dernier baroud d’honneur avec la Roja. Ça semble maintenant impossible.