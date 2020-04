Les Sacramento Kings n'ont toujours pas réussi à retrouver les playoffs. Mais la franchise californienne s'en rapproche. Son équipe gagne en compétitivité. Du coup, les dirigeants ont fait le choix de conserver le même effectif. Quitte à payer le prix cher pour conserver les principaux free agents. Après Harrison Barnes l'été dernier, prolongé pour 85 millions, c'est maintenant Bogdan Bogdanovic qui sera sur le marché à la prochaine intersaison. Selon Jason Jones de The Athletic, les Californiens ont fait de l'arrière serbe une priorité.

Ils seraient donc prêts à tout pour le garder en ville. Les Kings auraient ainsi fait savoir qu'ils s'aligneraient sur n'importe quelle offre. Le joueur est free agent protégé et la franchise dispose de cette possibilité.

Bogdan Bogdanovic tournait à plus de 14 points par match cette saison. Il intéressait notamment les Los Angeles Lakers et probablement de nombreuses autres équipes. Les Kings devront sans doute mettre la main au portefeuille pour s'assurer qu'il porte toujours une tunique violette et blanche l'an prochain.