La meilleure équipe a gagné mais ces finales de Conférence Est pouvaient basculer d’un côté comme de l’autre. Le Miami Heat et les Boston Celtics nous ont offerts six manches d’un basket vraiment plaisant. Avec de l’intensité, du suspense, des belles actions. Du combat. Et au final, une formation de South Beach qui finit par s’en sortir en six manches.

« Miami mérite beaucoup de crédit », saluait Brad Stevens, coach battu mais toujours classe. « C’est une équipe très physique, très dure et très, très maline. Je pense que c’est la meilleure équipe à l’Est et elle mérite de représenter notre Conférence vu comment elle a joué. » « Je n’ai aucun regrets. Aucun. Je pense que l’on s’est bien battu. Tout le crédit revient à Miami. Ces gars-là sont vraiment forts », ajoutait Kemba Walker.

Erik Spoelstra, le coach du Heat, avait lui-aussi quelques louanges pour ses adversaires à l’issue de ce dernier round très engagé à l’Est.

« C’était une super série, tellement compétitive. On aurait dit une série en sept manches sur plein de points. C’était une série très bien coachée et on est fier d’avoir pu participer à de telles finales de Conférence », notait le tacticien.

Le Heat va maintenant défier les Los Angeles Lakers de LeBron James et Anthony Davis. Quant aux Celtics, avec Jayson Tatum et Jaylen Brown qui sont encore en plein développement – mais déjà tellement doués – il est fort probable que la franchise retrouve rapidement ce niveau de la compétition. Et peut-être même plus.