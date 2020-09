« Beat LeBron », la mission terrible qui attend Jimmy Butler et le Heat

LeBron James va disputer sa dixième finale NBA. La neuvième en dix saisons. Incroyable. Retrouver le King à ce stade de la compétition est devenu une habitude. Du coup, pour Jimmy Butler, c’est comme un rite de passage :

« Ça fait longtemps que c’est comme ça maintenant. Si vous voulez gagner le titre, il faudra battre une équipe menée par LeBron. C’est comme ça que ça se termine à chaque fois. Il faudra se concentrer là-dessus. Après, bien sûr, on ne peut pas se concentrer que sur lui parce qu’il a tellement de bons joueurs autour. Mais il faudra toujours passer ce test, encore et encore. Et ce test, c’est LeBron James », confiait l’arrière All-Star du Miami Heat.