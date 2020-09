Le résultat de la nuit

Los Angeles Lakers 117-107 Denver Nuggets (4-1)

- Les Los Angeles Lakers sont de retour en Finales NBA ! 10 ans après leur dernière participation en Playoffs (et dernière apparition en Finales NBA, mais aussi dernier titre), la franchise californienne retrouve ce stade de la compétition. Au terme d'un Game 5 maîtrisé, les Angelenos ont réussi à éliminer les Denver Nuggets (4-1) après un ultime succès (117-107). Portés par un LeBron James exceptionnel (38 points, 16 rebonds et 10 passes décisives), les hommes de Frank Vogel ont fait la course en tête pendant quasiment toute la partie. Au cours du troisième quart-temps, ils ont même compté 15 points d'avance. Game over ? Jamais avec ces Nuggets !

Malgré un Jamal Murray (19 points, 8 passes décisives) très émoussé et un Nikola Jokic (20 points, 7 rebonds) encore limité par ses fautes, la formation du Colorado n'a rien lâché et grâce à un bon passage de Jerami Grant (20 points, 9 rebonds), Denver a (encore) recollé au score. Il y avait égalité à 11 secondes du terme du 3ème quart-temps. Puis la bascule a été terrible. Deux tirs primés de Danny Green et Kyle Kuzma, à cheval sur les deux quart-temps, ont fait très mal aux Nuggets. La suite ? La leçon du King.

Impressionnant, James a tout simplement pris le jeu à son compte. Avec 16 points uniquement dans ce dernier quart-temps, il a été ainsi trop fort pour Denver. Bien épaulé par un Anthony Davis (27 points) efficace, l'ailier semblait tout simplement en mission sur ce match déterminant. Aussi bien défensivement qu'offensivement, il a été dominateur et a donc propulsé son équipe en Finales NBA.

- Et justement, LeBron James va ainsi disputer ses 10èmes Finales NBA. Absent l'an dernier après une série impressionnante de 8 qualifications successives pour les Finales NBA à l'Est avec les Cleveland Cavaliers et le Miami Heat, le joueur de 35 ans le fait pour la première fois de sa carrière avec une équipe de l'Ouest. Il devient le 4ème joueur de l'histoire à atteindre la barre des 10 qualifications pour les Finales NBA. Après Bill Russell (12), Sam Jones (11) et Kareem Abdul-Jabbar (10). Qu'on aime ou qu'on déteste LeBron James, cette statistique démontre tout de même sa domination incroyable depuis son arrivée dans cette Ligue en 2003. Au passage, il est aussi devenu le second Laker de l'histoire avec plus de 30 points, 15 rebonds et 10 passes décisives en Playoffs après James Worthy.

« Ils tremblent de peur devant LeBron », Paul Pierce soûlé par la génération actuelle

- Pour les Nuggets, la marche était trop haute cette fois-ci. Et pourtant, encore sur ce Game 5, ils ont affiché un cœur énorme pour revenir au score. Mais par rapport aux remontées réalisées sur les tours précédents face au Utah Jazz (4-3) et aux Los Angeles Clippers (4-3), les Lakers ont réussi à plier l'affaire. Et surtout, les joueurs de Denver étaient dans le dur sur le plan physique. Le pauvre Jamal Murray a clairement joué sur une jambe en raison d'un souci au genou. Avec un temps de jeu dépassant l'entendement sur ces Playoffs (le plus élevé de tous les joueurs encore dans la bulle), le Canadien a vraiment tout donné. Mais sur ce Game 5, il était cuit, cramé, carbonisé probablement. Mais cette équipe a démontré des valeurs exceptionnelles. Elle aura ainsi marqué cette bulle à Disney.

Bron caught Denver slipping after Murray’s no-look dime 😯 pic.twitter.com/W66WWFssH9 — Bleacher Report (@BleacherReport) September 27, 2020

- Du côté de Denver, la révélation de ces Finales de la Conférence Ouest, c'est bien évidemment Jerami Grant. Free agent cette intersaison (il a une Player Option à 9 millions de dollars mais a un intérêt à la décliner), il s'apprête à toucher un véritable pactole. Auteur de belles performances face aux Los Angeles Lakers, l'ailier a impressionné par ses qualités défensives. Polyvalent, il s'est montré capable de défendre à plusieurs positions. Et surtout sur des joueurs comme LeBron James et Anthony Davis. Et même offensivement, il a été un atout précieux pour son équipe. Même le King l'a remarqué. Les franchises vont donc être très nombreuses à le contacter...

LeBron pulled Jerami Grant to the side after the Laker win Always spreading knowledge 💯 pic.twitter.com/KRprW9DWKC — Bleacher Report (@BleacherReport) September 27, 2020

- Si LeBron James est donc un grand habitué des Finales NBA, Anthony Davis va lui découvrir, pour la première fois de sa carrière, ce stade de la compétition. Même légèrement diminué par son entorse à la cheville, l'intérieur des Lakers a été encore très propre sur ce Game 5 : 27 points. Sur cette série contre les Nuggets, l'ancien des New Orleans Pelicans a ainsi compilé : 37, 31, 27, 34 et 27 points. Monstrueux. Surtout qu'il a été réellement déterminant, en étant le meilleur joueur de son équipe, sur les deux premières victoires. Que ce soit face aux Boston Celtics ou au Miami Heat, AD semble prêt pour ce très grand rendez-vous.

Anthony Davis, le vrai homme fort des Lakers