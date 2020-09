Anthony Davis a fait flipper les Lakers ! Pendant 5 secondes LeBron a vu le titre s’envoler

Les fans des Los Angeles Lakers ont eu une grosse frayeur la nuit dernière. Lors de la victoire des Californiens face aux Denver Nuggets (114-108) dans le Game 4, Anthony Davis a été encore monstrueux : 34 points à 10/15 aux tirs. Cependant, l'intérieur a aussi été victime d'une vilaine entorse de la cheville.

Sur un tir, l'ancien des New Orleans Pelicans a vu sa cheville se dérober en raison de la présence de Paul Millsap. Au sol en train de se tenir la cheville, Davis a inquiété son monde. Mais finalement, il a été en mesure de reprendre sa place. Et malgré quelques grimaces et une démarche parfois empruntée, le joueur de 27 ans a serré les dents jusqu'au bout.

Anthony Davis, le vrai homme fort des Lakers

Un discours rassurant. Depuis le début de cette série (3-1), Anthony Davis s'impose comme l'homme fort des Lakers. Et pour parvenir à se qualifier pour les Finales NBA, les Angelenos auront bien évidemment besoin de lui à 100% !

Anthony Davis goes down with a scary ankle injury after awkwardly landing on Paul Millsap in game 4 of the WCF Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets! Full clip: https://t.co/6js6Az7fPb #NBAPlayoffs pic.twitter.com/R3BzFUz2Jx

— Chaz (@ChazClavant) September 25, 2020