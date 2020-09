Pour les glorieux anciens des Boston Celtics de la fin des années 2000, remettre en doute la grandeur de LeBron James est un hobby comme un autre. Il ne se passe quasiment pas une semaine sans que Kevin Garnett, Paul Pierce ou un autre, ne rappelle que le "King" avait peur d'eux à l'époque. Même lorsque le sujet n'est pas vraiment sur la table. Vendredi, lors du game 4 entre les Los Angeles Lakers et les Denver Nuggets, Pierce a trouvé le moyen de minimiser un peu les performances de LeBron, en sous-entendant que la génération actuelle était un peu trop respectueuse, pour ne pas dire complètement apeurée lorsqu'elle doit faire face à l'icône.

"Les joueurs d'aujourd'hui ont peur de LeBron James ! Lorsqu'ils le voient devant eux, ils tremblent de peur. Je le sais. Ma génération ne joue plus en NBA, mais nous n'avions pas peur de LeBron. Ces gars-là, aujourd'hui, LeBron provoque la peur chez eux", a expliqué Pierce sur ESPN.

Que sont-ils devenus ? Les Boston Celtics 2008

Les Celtics de l'époque, Pierce y compris, ont mis du temps à respecter vraiment LeBron James, si toutefois on peut considérer que c'est le cas aujourd'hui, bien qu'après 2010 il n'ait plus jamais perdu en playoffs contre les Celtics ou les Nets lorsque le tandem Garnett-Pierce y a brièvement évolué.

L’ancien joueur de Boston Ryan Hollins l’avait avoué lors de son passage dans un podcast.

« Jusqu’en 2012, on voyait LeBron James comme un gars soft… On pensait qu’il ne se pointerait pas dans les quatrièmes quarts temps. On pensait que ce n’était pas un vrai et que quand les matches étaient serrés, il ne parviendrait pas à faire la différence. »

Paul Pierce et Kevin Garnett continuent de vivre avec des "si", pendant que LeBron James est à une victoire d'une nouvelle participation aux Finales NBA.