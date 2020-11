Les Celtics prêts à tout pour drafter Isaac Okoro, trade à venir ?

Comme chaque année, les Boston Celtics disposent de nombreux assets à l’approche de la draft. Danny Ainge, le boss, se retrouve désormais avec trois picks à sa disposition : les numéros 14, 26 et 30. Pas de quoi faire bondir les foules, surtout avec cette promotion moins sensationnelle que celle des années précédentes (et celles à venir). Mais la franchise du Massachussetts s’est tout de même trouvé une cible : Isaac Okoro.

Alors les Celtics pourraient essayer de remonter dans l’ordre de la draft. En offrant leurs trois sélections en l’échange d’un choix mieux placé. Pas sûr que ça suffise à convaincre les équipes éventuellement en position de prendre Okoro. Parce que l’ailier passé par l’université d’Auburn est attendu entre la quatrième et la huitième place.

C’est l’un des jeunes joueurs les plus intrigants de la cuvée. Un super athlète capable de très bien défendre. En revanche, son tir reste sa principale lacune. Ça peut être le prochain excellent « 3 and D » ou… le prochain Michael Kidd-Gilchrist. Les Celtics croient certainement en leur capacité à développer Isaac Okoro en vrai basketteur de talent.

Un cinq majeur avec Jaylen Brown, Jayson Tatum et Okoro serait très intéressant. Mais les Celtics ont aussi d’autres pistes. Ils pourraient aussi tenter de piocher plus haut dans le but d’aller chercher Jrue Holiday aux New Orleans Pelicans. Le pivot Onyeka Okongwu, annoncé dans le top-5 de la draft, serait également l’une des cibles de la franchise.

