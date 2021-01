Bradley Beal à l’arrêt en raison d’une conversation avec Jayson Tatum

Comme nous vous l'indiquions ce dimanche, le talent des Boston Celtics Jayson Tatum a été testé positif au Covid-19. Placé à l'isolement, il va ainsi rater 7 matches de son équipe. Et cette annonce a eu un impact sur les Washington Wizards : Bradley Beal se trouve également à l'arrêt !

En effet, contrairement à ses coéquipiers, l'arrière a été considéré "cas contact" de Tatum après le match entre les deux équipes vendredi. Pourquoi cette différence par rapport à ses partenaires ? Parce que Beal a été filmé en train d'avoir une discussion, de quelques secondes, avec son adversaires. Et les deux hommes étaient effectivement proches.

Wizards star Bradley Beal is out for tonight vs. Miami due to health and safety protocols and contact tracing exposure to Jayson Tatum, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2021