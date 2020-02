Brandon Clarke absent deux semaines, coup de stress à Memphis

Si la conférence Ouest est immensément relevée depuis plusieurs saisons, ce n'est clairement pas le cas cette année. Actuellement, le 8e, Memphis, n'est même pas en positif avec 27 victoires pour 28 défaites. Si cela perdurait, ce serait une première depuis 23 ans. À titre de comparaison, le dernier qualifié l'an passé, à savoir les Clippers, avait un bilan plus que positif (48-34). En 2018, le 10e, toujours les Clippers, finissait à 42-40. Et le 9e, Denver, à 46-36. Autant dire que sauf énorme surprise, on sera loin de ses chiffres dans moins de deux mois. Néanmoins, cette course à la 8e place va être palpitante à suivre. Les Grizzlies, les Blazers, les Pelicans, les Spurs, les Kings et même les Suns se tiennent dans un mouchoir de poche. Pour le moment, avantage aux Grizz qui comptent 3 victoires d'avance sur la concurrence. Mais attention car ce groupe reste inexpérimenté et cela pourrait compter lors des échéances décisives. En plus de ça, une blessure supplémentaire va handicaper l'équipe pendant au moins quinze jours, celle de Brandon Clarke, touché au quadriceps droit.

Avec tous les projecteurs braqués sur Ja Morant, Brandon Clarke réalisé, dans l'ombre, une très belle première saison. En 50 sorties, le rookie tourne à 12 points et 5,8 rebonds avec d'excellents pourcentages (62,3% dont 40% à trois points). Déjà handicapés par la perte de Jaren Jackson Jr, les Grizzlies vont devoir serrer les dents pour affronter les Rockets, les Clippers, les Kings, les Hawks, les Nets et les Mavericks.