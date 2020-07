Les doutes de Brandon Ingram sur la fin de la saison NBA

Les New Orleans Pelicans sont l’une des franchises NBA les plus touchées par le COVID-19. Au moins trois cas positifs parmi les joueurs et même déjà un remplaçant signé, Sindarius Thornwell, sans que l’on sache qui il va remplacer au sein de l’effectif. Dans ces conditions, l’ailier All-Star Brandon Ingram a du mal à se montrer optimiste pour la reprise de la saison à Orlando.

« Je suis sceptique. Les nouveaux cas de COVID-19 sont en hausse. Je ne suis pas vraiment sûr [que la NBA puisse reprendre]. Mais on doit aller à Orlando mercredi donc on verra bien », confie le joueur à NOLA.COM

Au moins 25 joueurs ont contracté le coronavirus jusqu’à présent, dans l’attente des tests du jour. 7 équipes sur les 22 invitées ont été contraintes de fermer leurs installations à la suite de cas positifs. Tout en sachant que l’épidémie repart de plus belle dans le pays et notamment en Floride, où la NBA est censée reprendre.

La ligue va sans doute essayer jusqu’au bout. En revanche, une fois dans la « bulle », si le COVID-19 continue de se propager, les dirigeants prendront sans doute la décision d’abandonner. Espérons pour Brandon Ingram et ses acolytes que tout se passe pour le mieux.