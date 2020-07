COVID-19 : Les Kings ferment aussi leur salle d’entraînement !

Les Denver Nuggets. Les Los Angeles Clippers. Le Miami Heat. Les Milwaukee Bucks récemment. Et maintenant les Sacramento Kings. La franchise californienne est la dernière en date à fermer son centre d’entraînement et à placer ses joueurs en « chômage technique ». La cause, évidemment, un nouveau cas de COVID-19. L’information a été rapportée par The Athletic.

Source tells @TheAthletic the Kings have shut down their practice facility after receiving a positive coronavirus test within the team’s traveling party on Sunday. The facility is not expected to reopen before the team departs for Orlando on Wednesday.

— Sam Amick (@sam_amick) July 6, 2020