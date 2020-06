Positif au coronavirus, Jabari Parker aperçu au tennis et au resto, au calme

Il était évident que plusieurs joueurs seraient testés positifs au coronavirus lors de la grande session de dépistage menée par la NBA quelques semaines avant la reprise dans la « bulle » d’Orlando. Au moins quinze cas ont été détectés. Parmi eux, Jabari Parker des Sacramento Kings (ainsi que ses coéquipiers Alex Len et Buddy Hield). Une fois positif, un joueur (et n’importe quel humain) est censé se confiner afin d’éviter la propagation du virus.

Mais visiblement, l’ancien deuxième choix de la draft en a décidé autrement. Trois jours seulement après l’annonce de son contrôle positif, Parker a été aperçu en train de jouer au tennis en plein Chicago. Et sans masque de protection. Après, le tennis est un sport individuel et c’est une activité extérieure… mais tout de même. Ce n’est certainement pas le bon message qui est envoyé à l’heure où les cas grimpent en flèche aux Etats-Unis, justement parce que la population ne respecte pas toujours les mesures de sécurité.

TMZ ajoute que Jabari Parker s’est aussi rendu au restaurant. Toujours sans masque. Alors même si relayer cette information est parfois un peu limite – le but n’est pas non plus de faire de la délation – il y a quand même un sérieux problème de fond avec cette histoire. Ce comportement, il illustre parfaitement les craintes de certains joueurs qui hésitent à se rendre dans la « bulle » pour des raisons de santé.

Il y a clairement des citoyens qui prennent la situation à la légère. Et Parker semble en faire partie. Le joueur assurait récemment être rentré à Chicago pour se confiner. Les Kings ont refusé de commenter pour l’instant mais ils assurent mener l’enquête pour comprendre pourquoi leur joueur faisait un tennis après avoir été testé positif au COVID-19.