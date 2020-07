Les Milwaukee Bucks ont fermé leurs installations et ne s'entraîneront plus avant le départ pour la Floride. La tenu de la saison NBA reste en suspens.

La meilleure équipe de NBA n'est elle non plus pas rassurée. Selon ESPN, les Milwaukee Bucks viennent de stopper leurs entraînement et de fermer l'accès à leur salle, après avoir pris connaissance des tests sur le Covid-19 vendredi.

Le nombre de cas positifs supplémentaires au sein des Bucks n'a pas été révélé - il n'est même pas certain que quelqu'un ait été touché - mais cette décision n'est pas anodine. Giannis Antetokounmpo et ses camarades ne s'entraîneront donc plus ensemble avant leur départ théorique pour la Floride jeudi.

La NBA continue d'assurer que la saison reprendra bien et que la sécurité sanitaire des joueurs qui entreront dans la bulle de Disney World Resort sera assurée.

Quelques jours avant les Bucks, d'autres équipes avaient pris cette décision, notamment parce qu'elles avaient été touchées assez sérieusement par le virus. Les Denver Nuggets, les Los Angeles Clippers, le Miami Heat et les Sacramento Kings, tous invités à Orlando, sont dans ce cas.

Avant que la saison NBA ne soit suspendue, les Milwaukee Bucks étaient en tête du général avec 53 victoires et 12 défaites, mais aussi 6.5 victoires d'avance sur les Toronto Raptors. Giannis Antetokounmpo était lui bien parti pour décrocher un deuxième titre de MVP consécutif. On peut se demander ce qui se passerait si un joueur de cette envergure venait à être testé positif aussi près de l'entrée de la bulle ou une fois à l'intérieur.