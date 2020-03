Brandon Ingram se dirige bien vers un contrat max cet été à NOLA

Partir des projecteurs de Los Angeles au plus vite est sans doute ce qui pouvait arriver de mieux à Brandon Ingram l'été dernier. Faisant parti du package contre Anthony Davis, l'ancien Dukie a profité de ce nouveau départ pour donner une nouvelle amplitude à sa carrière. Aux Lakers, il a pu prendre le pouls de la ligue dans une franchise où les attentes sont bien plus nombreuses qu'ailleurs. Il a côtoyé LeBron, et a sans doute appris à ses côtés. Maintenant, c'est un All-Star, et malgré le classement de NOLA, c'était mérité. Sans Zion Williamson (c'est plus dur maintenant que le rookie est de retour), il a tourné à près de 25 points par match, tout en ayant ce style décontracté, voir même facile par moments. De bonne augure puisque un été charnière va arriver pour lui.

Au 1er juillet (en attendant les nouvelles dates de free agency), il aura ce statut particulier de free agent protégé. Un free agent sans l'être puisqu'il reste à la merci de sa franchise actuelle. Si les Pels veulent le conserver à tout prix, ils le peuvent. Et c'est ce qu'ils veulent puisque selon les dernières indiscrétions, la direction en Louisiane a bien l'intention de garder Brandon Ingram dans ses rangs. En cas d'offre extérieure, qui sera sans aucun doute un contrat max, New Orleans matchera, quoi qu'il arrive. Enfin quoi qu'il arrive, possible qu'on change d'avis rapidement si une grosse blessure pointe le bout de son nez d'ici l'été, remember DeMarcus Cousins. Avec BI, Zion et Lonzo Ball, la franchise a, en tout cas, un beau noyau dur, qui plus est très jeune. Reste maintenant à atteindre les playoffs, que ce soit cette année ou la suivante.